Espulsione Maignan, Trevisani: "Fallo brutto, ma è follia dargli del matto e dell'assassino"

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così del rosso di Mike Maignan contro il Genoa: "E' un'entrata brutta, ma è accidentale. Non si può dire che Maignan l'ha fatto apposta, assolutamente. Lui alza il ginocchio per proteggersi. E' un fallo brutto, ma è follia dargli del matto e dell'assassino, così come pensare che gli vengano date due o più giornate".