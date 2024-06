Estate rossonera, il programma completo delle amichevoli confermate

Terminata la stagione 2023-2024, si inizia già a pensare alla prossima, partendo ovviamente dal raduno di Milanello e dalle amichevoli estive. Il programma del Milan non è ancora completo, ma ci sono già alcuni appuntamenti ufficiali: il 20 luglio, i rossoneri saranno impegnati a Vienna contro il Rapid, mentre tra fine luglio e i primi di agosto il Diavolo giocherà tre partite negli Stati Uniti contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi si giocherà invece a San Siro il 13 agosto e verrà conteso dai rossoneri e dal Monza. Per quanto riguarda il consueto raduno di Milanello, non c'è ancora una data definita, ma dovrebbe essere il 9 o il 10 luglio.

Questo, dunque, il parziale programma estivo del Milan:

9 o 10 luglio: raduno a Milanello

20 luglio: Rapid Vienna-Milan a Vienna

27 luglio: Milan-Manchester City a New York City

31 luglio: Milan-Real Madrid a Chicago

6 agosto: Milan-Barcellona a Baltimora

13 agosto: Milan-Monza a San Siro (Trofeo Silvio Berlusconi, II edizione)