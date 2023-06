Eterno Giroud, i numeri di una stagione infinita: 59 partite giocate a 36 anni

MilanNews.it

Con la vittoria della Francia sulla Grecia, è finita ufficialmente la lunghissima stagione di Olivier Giroud. Il centravanti francese del Milan, a 36 anni, ha disputato da attaccante titolare con il Milan, non avendo praticamente mai la possibilità di un'alternativa. In più è stato titolare anche in Qatar per i Mondiali in cui la Francia è arrivata seconda. Sono in totale 59 le partite giocate (47 con il Milan) e ben 24 i gol messi a segno (18 con il Milan). Nonostante l'età, una delle stagioni migliori per il francese.