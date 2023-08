Eterno Olivier, Tuttosport: "Giroud resta al centro del Milan"

vedi letture

Passano gli anni - siamo all'inizio del terzo - ma Olivier Giroud fa sempre pagare la sua tassa. Anche durante un mercato in cui non si fa che parlare della sua (sacrosanta) alternativa, il francese fa valere una sorta di legge del più vecchio e continua a segnare. Tuttosport per questo motivo titola così questa mattina: "Giroud resta al centro del Milan".

Gol e assist nella notte del Dall'Ara. Intanto il Milan deciderà come muoversi sul mercato: se affidarsi totalmente alle qualità di Giroud dando una chance come vice sia a Okafor che Colombo; oppure se intervenire sul mercato per portare un'alternativa al francese, evento che si verificherà soprattutto se Colombo dovesse partire destinazione Monza.