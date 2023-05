Eto'o: "Inter entrata in gara con la giusta mentalità, il Milan ci ha messo di più"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Samuel Eto'o è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzato da La Gazzetta dello Sport: "Il derby di Milano? Nella mia top ten è alla seconda posizione dietro al Clasico, Barça-Madrid, in condizioni normali. Ma vola al primo posto se si parla di una semifinale di Champions League. In Italia ho vissuto gare eccezionali, ma una cosa del genere è unica".

Che partita è stata quella dell'altro giorno?

"Molto positiva per noi dell'Inter. Un 2-0 nella semifinale di andata, immaginate quanto possiamo essere soddisfatti".

Qual è stato il segreto mercoledì?

"L'Inter è entrato in gara con la mentalità giusta, il Milan ci ha messo di più, anche se ha giocato un secondo tempo migliore. Quello che mi auguro è che martedì l'Inter giochi con la stessa intensità vista nel primo tempo della gara di andata".