Eto'o: "Inter, mentalità giusta per questo livello. Al ritorno con un gol del Milan la partita è diversa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samuel Eto’o, intervenuto a Prima Video, ha commentato così la semifinale d’andata di Champions League tra Milan ed Inter, con un occhio anche per il ritorno: “L’Inter ha fatto una partita giusta nel primo tempo, con la mentalità giusta per questo livello. Il Milan meno, ma nel secondo tempo ha fatto meglio. Con un gol da parte del Milan la partita è totalmente diversa. Vediamo come gioca l’Inter martedì, ma con la testa giusta da parte del Milan avremo una grande partita”.