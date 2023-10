Euro 2024: Croazia-Turchia 0-1, Montella parte bene

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Esordio positivo per Vincenzo Montella da ct della nazionale turca. In uno dei match odierni validi per le qualificazioni a Euro 2024, la Turchia ha infatti sconfitto 1-0 la Croazia padrona di casa nella sfida tra le due prime della classifica del gruppo D e ora si è portata in testa con tre punti di vantaggio, anche se con una partita disputata in più. L'unica rete dell'incontro è stata realizzata da Baris Yilmaz al 30' del primo tempo. (ANSA).