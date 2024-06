Euro 2024, Gullit: "Olanda e Italia possono sorprendere"

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "L'Olanda ha tanti giocatori di alto livello, soprattutto in difesa, e potrebbe essere una sorpresa agli Europei. E così anche l'Italia, nonostante la crisi seguita alla vittoria del 2021. Come favorite favorite vedo Francia e Germania, che gioca in casa". E' la previsione di Ruud Gullit, campione d'Europa nel 1988 con gli Oranje, per il torneo al via venerdì prossimo. "Dico così riguardo all'Olanda perchè nonostante abbia avuto la sfortuna di perdere alcuni giocatori importanti, come de Jong, De Roon e Koopmeiners - spiega l'ex rossonero, al telefono con l'ANSA -, ha tanti giocatori di alto livello specialmente in difesa".

Continua Gullit: "Sono curioso di vedere la prima partita, domenica con la Polonia, quella dirà molto sulle possibilità della nazionale di Koeman". "Questo vale anche per l'Italia - prosegue Gullit -, che è stata un po' in crisi dopo la vittoria a Euro 2021 ma è una squadra che può giocare un buon torneo. Anche gli azzurri mi sembrano più forti dietro che davanti. Sono due nazionali che possono crescere andando avanti con le partite". (ANSA).