Euro 2024, i 26 convocati ufficiali dell'Olanda: c'è Reijnders

L'allenatore della nazionale olandese Ronald Koeman ha incluso i seguenti 26 giocatori nella sua selezione per UEFA EURO 2024, c'è anche il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders:

I convocati:

Nathan Ake, Manchester City

Steven Bergwijn, Ajax

Justin Bijlow, Feyenoord

Daley Blind, Girona FC

Brian Brobbey, Ajax

Memphis Depay, Atletico Madrid

Virgil van Dijk, Liverpool

Denzel Dumfries, Internazionale

Marco Flekken, Brentford

Jeremy Frimpongm Bayer 04 Leverkusen

Cody Gakpo, Liverpool

Lutsharel Geertruida, Feyenoord

Ryan Gravenberch, Liverpool

Frenkie de Jong, FC Barcelona

Teun Koopmeiners, Atalanta Bergamo

Matthijs de Ligt, Bayern Monaco

Donyell Malen, Borussia Dortmund

Tijjani Reijnders, AC Milan

Jerdy Schouten, PSV

Xavi Simons, RB Lipsia

Joey Veerman, PSV

Micky van de Ven, Tottenham Hotspur

Bart Verbruggen, Brighton e Hove Albion

Stefano de Vrij, Internazionale

Wout Weghorst, TSG Hoffenheim

Georginio Wijnaldum, Al Ettifaq

Il gruppo finale di (massimo) 26 giocatori - inclusi almeno tre portieri - dovrà essere presentato alla UEFA entro venerdì 7 giugno.

In caso di infortunio o malattia grave, i giocatori della selezione finale possono comunque essere sostituiti fino alla prima partita del girone del paese in questione. La commissione medica della UEFA deve autorizzarlo. Un portiere che si infortuna o si ammala a tal punto da escludere un'ulteriore partecipazione al torneo, può essere sostituito per qualsiasi partita. Anche in questo caso è necessaria l'approvazione dell'Uefa.