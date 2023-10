Euro 2024, il ministro Abodi convinto della qualificazione dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Intanto bisogna sempre saper riconoscere i meriti degli avversari. Poi dico che è iniziato un nuovo ciclo, va data un minimo di fiducia e sono convinto che andremo agli Europei". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a "Un Giorno da Pecora" su Radio 1 commentando la prestazione dell'Italia sconfitta a Wembley per 3-1 contro l'Inghilterra. "Qualche giocatore è mancato dal ritiro di Coverciano nei giorni prima, una scelta opportuna e di garanzia, ma ci sono ragioni che spiegano anche il secondo tempo della partita perché il primo lo abbiamo giocato bene", ha aggiunto il ministro. Parlando poi della situazione stadi in Italia in riferimento a San siro ha detto: "Ha un vincolo che mi auguro possa esser superato, serve un modo nuovo di mettere in relazione la storia, il presente e il futuro.

Stiamo rischiando di mettere in contrapposizione la storia moderna con quella futura". Poi parlando dell'impianto che la Roma vuole costruire a Pietralata ha aggiunto: "Spero che la società riesca a farlo, che ci siano le condizioni perché ce n'è bisogno". Mentre sul Flaminio si augura di "non vederlo più com'è oggi". (ANSA).