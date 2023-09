Euro 2024: la Spagna travolge 7-1 la Georgia, tripletta di Morata

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Spagna travolgente in casa della Georgia di Kvaratskhelia nelle qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo A): sotto il diluvio di Tbilisi, finisce 7-1 per le Furie Rosse, con la tripletta di Alvaro Morata. In gol anche Lamine Yamal, esordiente classe 2007 che diventa il marcatore più giovane nella storia della nazionale spagnola. (ANSA).