Euro 2024: negli spareggi possibile finale tra Ucraina e Israele

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Israele affronterà l'Islanda nella semifinale degli spareggi di qualificazione a Euro 2024, mentre l'Ucraina sarà ospite della Bosnia-Erzegovina e la vincente della prima sfida sarà ospite della vincente della seconda. E' l'esito del sorteggio effettuato nella sede dell'Uefa a Nyon per arrivare a definire le ultime tre partecipanti al torneo in Germania. Ucraina e Israele devono giocare le partite casalinghe in campo neutro a causa dell'invasione russa e del conflitto a Gaza. Tre delle sei semifinali erano già decise dopo la fine della fase a gironi, in base al piazzamento delle squadre nei rispettivi gironi di Nations League, quindi il sorteggio ha decretato questi accoppiamenti: per i playoff A, Polonia-Estonia e Galles-Finlandia; per i playoff B, Israele-Islanda e Bosnia-Ucraina; per i playoff C, Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan.

Le semifinali si svolgeranno il 21 marzo, mentre le finali che decideranno gli ultimi tre posti si terranno cinque giorni dopo, il 26 marzo. Il sorteggio per definire i gironi della fase finale - in programma il prossimo 2 dicembre - prevederà tre X per indicare le nazionali che conquisteranno il pass in primavera. Sono previsti sei gironi da quattro squadre e le 24 nazionali sono divise in quattro fasce, con l'Italia di Luciano Spalletti che è inserita nell'ultima insieme con Serbia, Svizzera e le tre squadre uscite dagli spareggi (X). (ANSA).