Euro 2028, l'Italia si candida. La Stampa: "Stadi nuovi per convincere l'UEFA"

Il presidente della Figc Gravina esce allo scoperto e dichiara la volontà dell'Italia si candidarsi come paese ospitante degli Europei del 2028 o dei Mondiali del 2030. Dietro la volontà in sè, c'è sicuramente quella di migliorare gli impianti e di costruire nuovi stadi all'avanguardia sfruttando la scia dell'entusiasmo data dalla vittoria dell'Europeo e la credibilità che ne deriva.

Il percorso è lungo ma la decisione va presa in poco tempo: entro la prossima primavera, infatti, va presentato all'Uefa il dossier della candidatura, magari dimostrando di aver già avviato i lavori per la costruzione o il rifacimento degli stadi.