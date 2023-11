Euro 2032, Abodi: "Da metà dicembre cabina di regia e tavolo interistituzionale"

(ANSA) - BAVENO, 25 NOV - "Credo non sia una questione che possano gestire i piani alti dello sport, ma è un'operazione che va gestita congiuntamente: c'è il governo nazionale, il governo delle città, c'è il sistema calcistico e c'è l'interesse dei singoli club a sviluppare infrastrutture che sono indispensabili non solo per il 2032, che è una data lontana, ma dobbiamo avere degli orizzonti più immediati. Dalla metà di dicembre inizieremo a calendarizzare sia la cabina di regia sia il tavolo interistituzionale che abbiamo costituito per raggiungere l'obiettivo che non riguarda soltanto i 5 stadi di Euro 2032 ma gli stadi delle società professionstiche".

Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi rispondendo a una domanda a margine del forum del turismo di Baveno sul Lago Maggiore. (ANSA).