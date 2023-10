Euro 2032, Gravina: "Tre stadi ok, ne mancano due o tre"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "L'assegnazione di Euro 2032 all'Italia con la Turchia è una svolta storica per noi. E' una grande opportunità per rivoluzionare l'idea di infrastrutture nel nostro Paese". Lo dice Gabriele Gravina, dopo la decisione Uefa. "Abbiamo ottenuto 3 anni di tempo per raccogliere le idee, progettare e poi realizzare - ha detto il presidente Figc, a Sky - Non partiamo svantaggiati: nella candidatura 3 stadi sono stati considerati in modo positivo, ne mancano 2/3". "Confidiamo nell'appoggio di tutti - chiude Gravina - a cominciare dal Governo. Ben venga un commissario straordinario per gli stadi ma non ci si illuda che basti da solo". (ANSA).