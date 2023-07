Euro 2032: insediato oggi il comitato interistituzionale

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Si è insediato oggi nella sala Verde di Palazzo Chigi il Comitato Interistituzionale a supporto della candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei 2032 di calcio, alla presenza di tutte le autorità istituzionali coinvolte. Durante l'incontro, presieduto dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, è stato ribadito il pieno sostegno del Governo alla Figc per la candidatura, sulla base della documentazione sottoscritta e allegata al dossier presentato all'Uefa. Il Comitato ha iniziato a individuare e condividere le strategie da adottare per l'indispensabile miglioramento del capitale infrastrutturale, perché possa rispondere ai requisiti di sostenibilità ad ampio spettro, necessari per ospitare un grande avvenimento, ma anche per aumentare la competitività del calcio italiano.

Il Comitato si riunirà nuovamente nei primi giorni di settembre, ma verrà mantenuto uno stretto coordinamento con la Figc, anche in relazione alle costanti interlocuzioni della federazione con l'Uefa. (ANSA).