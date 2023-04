Euro 2032, l'Italia ha presentato ufficialmente la sua candidatura

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'Italia è ufficialmente candidata per ospitare l'Europeo di calcio del 2032. A renderlo noto è stata la UEFA con un comunicato, che parla anche della candidatura di Regno Unito e Irlanda per il 2028. Per entrambe le edizioni è stato presentato il dossier anche dalla Turchia, che sfiderà dunque le altre Federazioni. Questo il comunicato: £La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032.

Regno Unito e Irlanda (rappresentate dalle Federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles) hanno presentato la loro candidatura per EURO 2028. La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l'Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032.