Euro 24: prato rovinato a Francoforte, l'Uefa interviene

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il prato dello stadio di Francoforte, messo a dura prova durante la sfida di ieri tra Inghilterra e Danimarca, è al centro dell'attenzione in vista della partita Germania-Svizzera di domenica. Dopo le lamentele del ct inglese, Gareth Southgate, e di Harry Kane, l'Uefa ha fatto sapete che è stato avviato "un piano di manutenzione del prato per affrontare alcuni problemi emersi e migliorare la qualità del terreno di gioco per le prossime partite". Ieri, il campo ha ceduto in alcuni punti sull'appoggio di giocatori inglesi e danesi, con Kane che ha riconosciuto che, oltre al caldo, quello è stato un altro fattore complicato da gestire.

"Non possiamo trovare scuse per il livello della nostra prestazione, ma avevamo già notato che il campo andava in sofferenza anche in Belgio-Slovacchia. La Germania, già qualificata agli ottavi, domenica affronterà la Svizzera alle 21 e non è molto preoccupata per la questione, anche se nell'ultima partita giocata lì, a marzo contro l'Olanda, i giocatori si erano molto lamentati: "Sono felice di essere sopravvissuto", aveva detto Jamal Musiala dopo l'incontro. (ANSA).