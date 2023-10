Euro 32, Malagò: "Candidatura congiunta è strategia geopolitica"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "La federazione e Gravina hanno fatto una scelta assolutamente condivisa che fa parte delle strategie geopolitiche sportive. In caso contrario sarebbe stato anche più complicato in termini di proposta perché a quel punto il numero degli stadi sarebbe dovuto essere raddoppiato e sappiamo quanto è difficile il tema dell'infrastruttura sportiva in Italia". Lo ha detto il presidente del Coni, a margine della presentazione del progetto FoceE sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari.

"La declinazione di come questo piatto verrà cucinato farà parte poi di un discorso tra politica, governo e organismi sportivi", ha concluso Malagò. (ANSA).