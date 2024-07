Euro U19, buona la prima per l'Italia. Bartesaghi: "È solo l'inizio"

Ieri è cominciato l'Europeo U19 dell'Italia, con gli azzurri che hanno battuto per 2-1 la Norvegia grazie ad un gol di Kevin Zeroli, uno dei cinque rossoneri scesi in campo. Tra questi c'è anche Davide Bartesaghi, che su Instagram esprime la sua soddisfazione per l'esordio con vittoria: "3 punti. È solo l’inizio!

Adesso testa e cuore sulle prossime partite".