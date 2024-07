Euro U19, si ferma la corsa di Camarda, Zeroli e gli altri rossoneri: Italia eliminata in semifinale

Finisce l'avventura dei cinque rossoneri impegnati in questi giorni in Irlanda del Nord agli Europei under 19. L'Italia allenata da Bernardo Corradi ha perso ai supplementari per 1-0 contro la Spagna, al termine di una gara tiratissima in cui gli Azzurrini hanno avuto diverse palle gol sia per passare in vantaggio sia per pareggiare i conti. Niente da fare per la squadra nazionale che saluta il torneo in semifinale. Oggi erano in campo titolari tre milanisti: Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi.

Purtroppo i rossoneri non sono riusciti a incidere come nelle scorse partite, fatta eccezione per Davide Bartesaghi che molto probabilmente è stato il migliore in campo per l'Italia: un moto perpetuo sulla fascia sinistra, capace di creare diverse occasioni per tutta la gara. Meno bene Camarda e soprattutto Zeroli che purtroppo si è mangiato due gol abbastanza importanti. Nel corso della gara hanno avuto minuti anche Diego Sia e Vittorio Magni: specialmente l'attaccante ha avuto un impatto positivo, ma non è bastato.