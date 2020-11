Euro U21: doppia Italia, due squadre per le prossime gare

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Tre partite in sette giorni, duecentosettanta minuti per regalarsi il pass per il Campionato Europeo. La Nazionale Under 21 torna in campo per gli ultimi tre match di qualificazione al torneo continentale, un mini 'tour de force' che inizierà giovedì 12 novembre (ore 13.15 locali, 14.15 italiane) allo stadio 'Víkingsvöllur' di Reykjavik con il recupero della gara con l'Islanda rinviata un mese fa dalla UEFA dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell'Italia di mettersi in quarantena per la positività al COVID-19 di due calciatori e un membro dello staff dell'Under 21. Gli Azzurrini saranno poi di scena domenica 15 novembre (ore 17.30) a Differdange contro i padroni di casa del Lussemburgo e mercoledì 18 novembre (ore 17.30) allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa ospiteranno i pari età della Svezia nell'ultimo incontro del girone. Per l'occasione la Figc ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B: le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo in maniera funzionale e sinergica, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi. Sono 30 i calciatori convocati da Nicolato, 28 quelli chiamati da Bollini per un raduno che servirà anche a formare il gruppo che a maggio sarà impegnato nel Mondiale Under 20 in Indonesia: le due squadre saranno in ritiro a Tirrenia, in zone separate sia per l'alloggio che per gli allenamenti, e saranno pronte a gestire ogni eventuale necessità di integrazione di calciatori dall'Under 21 B all'Under 21 nel corso delle tre gare. I calciatori di cinque club (Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti. (ANSA).