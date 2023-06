MilanNews.it

Domani alle 20.45 la Francia under 21 scenderà in campo per l'ultima partita del girone dell'Europe di categoria. Tra i presenti anche Pierre Kalulu che è stato titolare nella prima gara vinta contro l'Italia, fornendo anche un assist, mentre si è seduto in panchina contro la Norvegia dove i transalpini hanno ottenuto un'altra vittoria.