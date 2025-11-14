Euro U21, l'Italia cade contro la Polonia perdendo 2-1

Ieri alle 23:10News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Polonia-Italia 2-1 in un match del girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027. A segno, nel secondo tempo, al 16' Pisilli, al 38' Bogacz e al 42' Kuziemka. (ANSA).