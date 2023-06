MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia U21 in cui milita Pierre Kalulu ha centrato la la qualificazione ai quarti di finale degli Europei di categoria con una netta vittoria sulla Svizzera per 4-1. Decisive le reti di Gouiri, Barcola, Cherki e Caqueret. Per il difensore rossonero 86 minuti da titolare in campo prima di essere sostituito da Simakan.