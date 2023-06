Euro U21, le pagelle di Pierre Kalulu: "Perfetto tracciante come assist"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara di esordio di ieri dell'Italia a Euro U21, persa dagli Azzurrini, nella Francia tra i titolari c'era anche Pierre Kalulu che si è reso protagonista con un bell'assist per l'ancor più bel gol di Kalimuendo, il primo del match. Tuttosport in pagella gli dà un convincente 6.5: "Perfetto tracciante come assist per l'1-0. Tra i più continui nella Francia con la doppia dimensiona d'attacco e difesa". Discordante il parere della Gazzetta dello Sport che conferisce un voto in meno.