Euro U21, le pagelle di Tonali dopo la Francia: "Un po' di pensieri per la testa sembra averli"

Sandro Tonali nella serata di ieri ha capitanato l'Italia under 21 nella sua prima partita all'Europeo di categoria, gara persa con la Francia per 2-1 tra mille polemiche arbitrali. Ecco le pagelle dei principali giornali sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport gli dà 6 e motiva: "Un po' di pensieri per la testa sembra averli, c'è da capirlo. Non è dominante come dovrebbe". Anche per il Corriere dello Sport il voto è lo stesso. Per Tuttosport, invece, il voto è 6.5: "Tutti gli occhi addosso. La giusta traiettoria per Pellegri, una buona partita nel momento psicologicamente più duro da gestire"