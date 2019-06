Euro U.21: Locatelli, proviamo a vincere

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "E' un vero onore e un'emozione essere qui, ora manca la ciliegina sulla torta". Parola di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, che con gli altri ragazzi di Gigi Di Biagio sta preparando, nel ritiro di Bologna, l'esordio azzurro nell'Europeo Under 21, domenica sera contro la Spagna. Cresciuto nel vivaio azzurro, a marzo ha segnato la sua prima rete, nell'amichevole pareggiata contro la Croazia. "Giocare qui, davanti ai nostri tifosi - sottolinea - sarà molto emozionante. Non so se scenderò in campo, a questi livelli la concorrenza è all'ordine del giorno, la cosa più importante è il gruppo. E il nostro è molto unito e deciso ad andare fino in fondo. Abbiamo il fattore campo dalla nostra parte e l'obbligo di provare a vincere questo Europeo".