Euro U21, primo successo per l'Italia contro la Svizzera: in campo anche Tonali e Colombo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima vittoria per l'Italia all'Europei U21. Gli azzurri hanno battuto la Svizzera 2-3 nell'incontro valido per la seconda giornata. Per l'Italia sono andati a segno Pirola, Gnonto e Parisi. Gli svizzeri, invece, hanno provato vanamente ad accorciare le distanze con Imeri e Amdouni. Tra le fila degli azzurrini c'era anche Sandro Tonali, titolare e in campo per novanta minuti. Il centrocampista ha anche fornito un assist a Pirola su calcio d'angolo. Spezzone di gara anche per Colombo, entrato al posto di Gnonto al 71'.