Euro U.21: Spagna-Belgio 2-1

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Spagna batte 2-1 (1-1) il Belgio in un incontro della seconda giornata del gruppo A dell'Europeo Under 21, giocato a Reggio Emilia. Gli iberici, sconfitti dall'Italia nella partita d'esordio, raggiungono momentaneamente gli azzurri e la Polonia, che si incontrano tra poco a Bologna, a tre punti, ma restano al terzo posto e quindi per ora esclusi dall'accesso alle semifinali. Eliminato il Belgio, che resta ultimo a quota zero. Ad andare in vantaggio per prima è stata la Spagna, grazie ad una rete di Olmo al 7', ma al 24' il Belgio ha pareggiato con Bornauw. Solo nel finale di gara, al 44' della ripresa, è arrivata la rete decisiva, realizzata da Fornals.