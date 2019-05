Euro U.21: venerdì convocati Di Biagio

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Con le convocazioni previste nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, inizia la fase di avvicinamento alla fase finale degli Europei Under 21 - Italia 2019. Il tecnico Luigi Di Biagio diramerà una lista preliminare dei convocati che da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno si ritroveranno presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello per svolgere la prima fase di preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, sarà quindi ufficializzata la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla competizione. Completato il raduno preliminare, il gruppo dei 23 Azzurrini si ritroverà lunedì 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, e completerà la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna. Inserita nel Gruppo A, l'Italia disputerà la gara d'esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno al Dall'Ara di Bologna, per poi affrontare nell'ordine la Polonia (19 giugno - ore 21 a Bologna) e il Belgio (22 giugno - ore 21 a Reggio Emilia).