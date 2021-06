L'Europeo della Croazia si è concluso agli ottavi di finale. La selezione allenata dal ct Dalic, infatti, è stata eliminata dalla Spagna di Luis Enrique per 5-3 (partita terminata ai supplementari, ndr). 67' i minuti per Ante Rebic, che si aggiungono ai 190' disputati nella fase a gironi. Niente gol, assist o cartellini per il numero 12 rossonero.