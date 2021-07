Euro2020, L'Équipe celebra gli Azzurri dopo Belgio-Italia: "La lezione di italiano"

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 03 LUG - 'La lezione di italiano'. L'Équipe dedica la sua prima pagina di oggi all'impresa degli azzurri che hanno conquistato la semifinale di Euro 2020. La nazionale di Roberto Mancini, si osserva sul quotidiano francese a corredo di una foto in primo piano di Nicolò Barella che festeggia il gol con Marco Verratti, 'ha dominato e contenuto i belgi spuntati'. Il tedesco Bild sul sito celebra Lorenzo Insigne con il titolo 'Bella Schlenza!', italianizzando con la 'a' finale un termine che indica il tiro ad effetto come quello con cui l'attaccante ha segnato. E il Frankfurter Allgemeine Zeitung parla di 'profumo di immortalità'. Il prossimo avversario è la Spagna, ma sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli non abbondano i riferimenti agli azzurri. 'Ci aspetta l'Italia', scrive As nel taglio alto della prima pagina, e accanto a una foto di Insigne sottolinea come la squadra di Mancini si impone sul Belgio con 'garra y oficio', che può essere tradotto con gli artigli e il lavoro, o anche l'astuzia. Su Marca un titolo minore è dedicato all'Italia: 'Sarà il nostro avversario dopo aver steso il Belgio'. Mentre sulle prime pagine di El Mundo, Mundo Deportivo e El Pais trova spazio solo la vittoria della Spagna ai rigori contro la Svizzera. (ANSA).