Euro2020, Tielemans: "Il Belgio ha imparato la lezione del 2018"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "La chiave della partita contro l'Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o contro di noi. Sarà un match molto fisico". Così il centrocampista del Belgio Youri Tielemans in conferenza stampa, assicurando che i 'Diavoli Rossi' hanno imparato "la lezione del 2018". "Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante l'eliminazione di Francia e Olanda", ha aggiunto. "Con o senza Hazard e De Bruyne il mio compito non cambia. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra e se non ci saranno non sarà lo stesso - ha proseguito - Un solo tiro contro il Portogallo? Abbiamo provato a fare la nostra gara, se poi con un tiro in porta vinciamo ok. Abbiamo comunque dimostrato di poter creare molte occasioni da gol". "Abbiamo imparato la lezione del 2018 - le parole del centrocampista - Abbiamo imparato che ci sono momenti, nei tornei, dove devi soffrire come squadra, dove hai poche occasioni e devi sfruttarle". E sulle polemiche sulla visita dei familiari Tielemans dice: "Vedere le nostre famiglie ci ha fatto sentire bene". (ANSA).