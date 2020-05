Euro2020, tre città scelte come sedi potrebbero rinunciare a causa della pandemia

Continua il lavoro dell'UEFA e dell'ECA per riorganizzare l'europeo 2021. In questo senso tra i possibili problemi sorti nell'ultimo periodo vi sarebbe la possibile rinuncia di alcune città scelte come sedi. Secondo quanto riporta Marca, infatti, tre località avrebbero manifestato la loro rinuncia a causa della pandemia Coronavirus. L'organizzazione, quindi, dovrebbe essere rivista sia a livello di calendari che di logistica.