Euro2024, Buffon: "Ieri a Dortmund ho rivissuto le emozioni del 2006"

(ANSA) - ISERLOHN, 16 GIU - "Ieri non era facile reagire, ma la nostra forza è aggrapparci al gioco, abbiamo fatto così ed abbiamo meritato la vittoria". Parola di Gigi Buffon che il giorno dopo la vittoria dell'Italia a Dormund con l'Albania rivive la partita con la stampa a Casa Azzurri, a margine della premiazione del concorso "Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!" indetto dall'Ambasciata italiana in Germania, in collaborazione con Figc. "Nella partita di ieri - spiega Buffon - bisogna porre l'attenzione sull'inizio choc e lo svantaggio e la serenità con la quale siamo riusciti a rimediare in pochi minuti, questo il segnale più forte da prendere.

Poi probabilmente con un po' più di cinismo non avremmo rischiato al novantesimo di veder sfumare la vittoria. Ieri - ricorda Buffon - ho rivissuto le emozioni 2006 rivedendo Del Piero, io che sono così concentrato sul presente, qualche passaggino all'indietro l'ho fatto" Poi dal palco mentre premia i ragazzi che hanno partecipato all'evento dell'Ambasciata italiana a Berlino Buffon aggiunge: "Quando c'è l'Italia, tutti remiamo dalla stessa parte e per me questa è stata una magia ed essere stato qui in Germania e vincere un Mondiale, è il regalo più grande che la vita mi poteva dare e ancora mi commuovo" (ANSA).