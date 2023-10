Euro2024, la Danimarca fatica contro San Marino ma vince di misura

Hojlung apre le marcature, Puolsen le chiude. In mezzo una rete - storica - per San Marino. La Dinamarca, dunque, vince di misura e si avvicina così ai prossimi Europei. Per Kjaer, partito titolare, 90 minuti in campo.