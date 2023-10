Euro2024, le formazioni di Danimarca-Kazakistan: Kjaer titolare

Scendono in campo stasera Danimarca e Kazakistan in un match valido per il girone H di qualificazione agli Europei 2024. Titolari tra le fila danesi il milanista Kjaer e gli ex Atalanta Maehle e Hojlund.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen; Maehle, Højbjerg, Eriksen, Skov; Wind; Dolberg, Holjund. All.: Hjulmand

Kazakistan (3-4-3): Shatshkiy; Bystrov, Marockan, Slip; Kairos, Zainutdinov, Beysebekov, Dosmagambetov; Orazov, Aimbetov, Samorodov. All.: Adiev