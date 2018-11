EuroCutrone, 9 gol in 15 gare di coppa

È un Cutrone formato europeo. Il giovane bomber rossonero ha spesso fatto la differenza anche in Italia, ma è in Europa si è letteralmente scatenato. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, in quindici partite di coppa ha già messo a segno 9 gol. Gattuso si coccola il suo giovane bomber: “Negli ultimi mesi è migliorato tanto, si muove molto meglio e ha grandi margini di miglioramento. Giocando con Higuain, Suso e Calhanoglu può solo migliorare a livello tecnico e nei movimenti d’attaccante”.