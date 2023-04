Euroderby 2003, le parole dei protagonisti. Ambrosini: "C'era tensione folle"

MilanNews.it

Lo scorso autunno Dazn ha prodotto e fatto uscire al cinema Stavamo bene insieme documentario sul Milan di Ancelotti raccontato dagli stessi protagonisti: il mister, Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, Rino Gattuso, Sandro Nesta, Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo. Nel film si parla anche dell'euroderby 2003 e queste sono le dichiarazioni de vari protagonisti, a cominciare da Ambrosini: "Mi ricordo una partita in cui c'era, secondo me, una tensione folle è stato il derby del 2003".

Gli fa eco Carlo Ancelotti che sottolinea delle cose che, dette da un tecnico con il suo curriculum, fanno pensare: "Era la semifinale contro l’Inter, c’era la diatriba di chi perde salta tra me e Cuper (allenatore dell’Inter, ndr). La pressione che ho vissuto in quella semifinale lì non l’ho mai vissuta in nessuna altra finale o in nessun’altra semifinale".

Quindi le parole di Paolo Maldini che oggi dovrà rivivere in prima persona quei momenti, ancora contro Javier Zanetti, questa volta dalla tribuna: "Fu una settimana corta: mercoledì e martedì, abbiamo fatto sei giorni di tensione totale"

E poi Rino Gattuso: "Tu pensa che io, dopo 7 o 8 anni, sono riuscito a non dormire più sul divano: lo avevo preso come vizio quella settimana lì e me lo sono portato avanti per 7 o 8 anni.

Se accendevi la televisione si parlava della semifinale di Champions League".

Pippo Inzaghi: "Io non vivevo a Milano ma uscivo e chi ti incrociava ti parlava solo di quello: “Mi raccomando, vincete per noi"".

E infine il ricordo anche di Adriano Galliani: "Due partite in sette giorni, due partite nello stesso stadio. Due pranzi ufficiali: il sottoscritto e Massimo Moratti abitavamo a 50 metri di distanza in via Bigli tutti e due. Era un qualcosa di surreale."