Euroderby, Amelia: "La differenza la farà la fase difensiva. Bello rivedere il Milan in semifinale"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, è stato intervistato in esclusiva da TMW e ha paralto così dell'euroderby tra Milan e Inter, ormai davvero alle porte.

Entriamo nello specifico del derby: inutile chiederti per chi farai il tifo

"Sono cresciuto in una famiglia romanista ma anche vedendo il Milan in coppa dei campioni, le nottate di Intercontinentali. In quel periodo vivevi le squadre che fanno le coppe. E poi ci ho giocato, ho vissuto il mondo Milan e ci sono affezionato".

Hai visto l'ultimo grande Milan prima di un lungo periodo di buio. Che effetto fa rivederlo tra le migliori quattro d'Europa?

"Effetto bello, il Milan è un club vincente e ambizioso e le semifinali dovrebbero essere la norma. Ci sono stati anni difficili, ricostruire è una questione di tempo ma in compenso questo percorso di ricostruzione è servito molto a trovare i giusti equilibri societari, dirigenziali e all'interno dello spogliatoio. Lo scudetto dell'anno scorso nasce l'anno precedente, dove è stata costruita la mentalità. Si sentiva nell'aria il ritorno alla possibilità di poter ambire a qualcosa di importante. Lo stesso percorso della stagione precedente in Champions, dove la squadra è uscita ai gironi, è servito a far acquisire ai giocatori esperienza e mentalità, che si sono ritrovati quest'anno".

Che derby sarà?

"Sportivamente è difficile fare un pronostico, le forze in campo sono tante, sia nello strapotere fisico che nella qualità tecnica dei singoli giocatori. Mi aspetto tanto spettacolo dal punto di vista del tifoso. A livello tecnico il fatto che non ci sia più la regola del gol in trasferta sposterà tutto in favore dello spettacolo. Non credo che vedremo una partita spenta, perché i due modelli di gioco sono diversi: c'è il 3-5-2 di Inzaghi interpretato con grande spinta offensiva da parte di tutti, con gli stessi difensori si propongono a giocare in avanti; dall'altra parte il modello di Pioli che è cambiato molto nel corso della stagione, adattandosi a seconda della partita. Per me lo spettacolo sarà alto, tutte e due vorranno segnare per cui dovranno necessariamente esporsi. Per questo dico che la differenza la farà la fase difensiva".

Gli ultimi precedenti fanno pendere la bilancia in favore dell'Inter

"Il Milan ha fatto più fatica ma arriva in questa partita in una condizione fisico-atletica ma anche mentale ottimale, favorita anche dalle imprese proprio in Champions, ultima delle quali contro il Napoli".