Euroderby, Braida: "Inter sulla carta favorita. Ecco cosa mi auguro abbbia il Milan"

© foto di Marco Conterio

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan anche ai tempi del primo euroderby in semifinale, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e si è espresso così in merito alla sfida tra rossoneri e nerazzurri: "Inter favorita? Sulla carta sì, se Leao non giocherà può avere qualcosa in più. Leao è troppo importante, per il Milan è fondamentale, è uno dei giocatori che decidono le partite. Mi auguro che il Milan abbia lo spirito, quello che fa lottare e sognare"