Euroderby, Coco non si sbilancia: "Non c'è un favorito. Tiferò Milan"

Francesco Coco, doppio ex di Milan e Inter, è stato intervistato dal Corriere della Sera edizione di Milano per parlare dell'imminente euroderby di andata che si giocherà il 10 maggio. L'ex difensore non si è sbilanciato con i pronostici: "Come in ogni derby non c’è un favorito. Certo Inzaghi sembra avere feeling con le Coppe. Più della tecnica conterà la testa. Io tiferò Milan"