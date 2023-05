Euroderby, Coco: "Se vinci scali l'Everest, se perdi ti fai male"

MilanNews.it

Francesco Coco, doppio ex di Milan e Inter, c'era nel maggio 2003 in occasione dell'originario euroderby in semifinale di Champions League che quest'anno vivrà un sequel. Coco vestiva ormai la maglia dell'Inter e ha parlato così: "Sono quelle partite che se vinci scali l’Everest e se perdi ti fai male. Fu brutto uscire con due pareggi (0-0; 1-1), per fortuna hanno rivisto la regola dei gol in trasferta. Capisco quei tifosi che avrebbero preferito sfidare un’altra squadra, ma vuoi mettere la grandezza di un derby europeo? L’attesa, le emozioni. Sarà storia. Un evento per dire a figli e nipoti “io c’ero”