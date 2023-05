Euroderby di ritorno, Pagliuca: "Inter favorita, ma non mi fido del Milan"

MilanNews.it

Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport" su Rai Radio1, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato queste parole sull'euroderby di ritorno: "L'Inter parte favorita con questo 2-0. Io però del Milan non mi fido, soprattutto perché è un Milan bastonato. L'Inter ha ottime possibilità e spero che vada in finale, però bisogna stare attenti ai rossoneri feriti che venderanno cara la pelle".