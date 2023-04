Euroderby, il parere di Nesta: "Inter rosa superiore, Milan meno cali di tensione"

MilanNews.it

Alessandro Nesta, ex bandiera del Milan, è stato intervistato su SportWeek per parlare dell'euroderby che lui, nel 2003, ha vissuto da protagonista. Questo il giudizio sulle due squadre: "Per me l'Inter ha una rosa superiore, perché più profonda, e i cinque cambi concessi oggi potranno incidere molto. D'altra parte, il Milan è più squadra, ha meno cali di tensione.

Ai rossoneri viene naturale stare concentrati, agli avversari un po' meno. E se l'Inter si distrae, la paga sempre, basti vedere i due gol presi in cinque minuti dal Benfica a Milano. Credo anche che il Milan abbia uno spirito di squadra fuori dal comune: la partita di ritorno giocata nei quarti a Napoli dimostra una compattezza molto importante”.