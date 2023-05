Euroderby, il pronostico di Ielpo: "Nessuno delle due è favorita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, si è espresso così in vista del derby in Semifinale di Champions: "Nessuna delle due è favorita. L’Inter è in un gran momento di forma, il Milan mi sembra molto camuffato: quando c’è da fare la partita importante la squadra la affronta bene. Tante volte partiva da sfavorito ma poi ha dominato la partita… Contro il Napoli, il Tottenham, la Lazio… Poi magari si gioca contro la Cremonese e non convince.

Credo sia una questione di motivazioni: si vede che non è ancora al livello delle squadre top che possono giocare al 100% ogni partita e devono scegliere l’obiettivo per cui dare il massimo. La Champions è speciale, distoglie da tutto il resto.