Euroderby, Malatrasi: "Passa chi fa le partite perfette, io sarò felice comunque..."

Saul Malatrasi è l'unico calciatore ad aver vinto la Champions League sia con il Milan che con l'Inter. Oggi è stato intervistato a Il Giornale e ha parlato così della sfida in semifinale: "Chi passa? Chi farà "la"-anzi "le"-partite perfette. Vietato sbagliare. Comunque vada, io sarò felice. Metà del mio cuore batte per il Milan e metà per l'Inter. Ma un sogno ce l'ho riguarda le magliette...Vorrei tanto che le milanesi la semifinale la giocassero indossando le divise della gloria. Niente stravaganze: da una parte righe nerazzurre verticali larghe; dall'altra righe rossonere verticali strette".