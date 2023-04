Euroderby, Nesta: "Non credo saranno bellissimi: servirà un episodio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Nesta era presente nel 2003 quando Milan e Inter si affrontarono per la prima volta nell'Euroderby. Questo il suo pensiero su che derby si aspetta quest'anno, rilasciato a SportWeek: "Non credo bellissimi, perché le due squadre si temono. Si studieranno, staranno un po' "piatte". L'Inter starà più bassa per limitare Leao, perché se quello. parte, ti sfonda. Ci vorrà un episodio per stapparle”.