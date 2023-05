EuroDerby oltre i confini: San Siro sold out, più di 200 giornalisti accreditati, 120 paesi collegati e 124 Stati diversi

Fonte: AC Milan

San Siro sold out, più di 200 giornalisti accreditati, 120 paesi collegati e 124 Stati diversi rappresentati allo stadio per la semifinale di andata.

Continua la campagna “A light that never fades” – che da Milano al mondo sta accendendo di rosso e nero la passione degli oltre 550 milioni di tifosi milanisti sparsi per il globo – a conferma della forza e del costante sviluppo del brand Milan a livello internazionale.

L’attesa è quasi terminata, e in vista del ritorno del Milan in semifinale di Champions League – che andrà in scena domani sera alle ore 21:00 – l’entusiasmo dei tifosi non si è fatto attendere.

Un entusiasmo da sold out che va oltre i confini nazionali: dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli Stati rappresentati dai tifosi che si recheranno a Milano per essere presenti a San Siro, senza parlare dei 120 paesi collegati che renderanno seguibile il match su scala globale. Ma questo è un “sold out” che non riguarda solo i tifosi: alla partita saranno presenti ben 224 giornalisti accreditati che andranno a riempire del tutto la tribuna stampa, rendendo lo stadio ancora più gremito.

Una sfida dal sapore internazionale che va oltre il campo: secondo gli ultimi dati disponibili del Football Index – indice che monitora notorietà, gradimento e qualità dei brand di calcio nel Mondo – raccolti dallo studio di ricerca YouGov, il Milan risulta essere il primo marchio italiano a livello internazionale: è in costante crescita nelle regioni strategiche analizzate come Stati Uniti e Cina, paese in cui ha superato il Barcellona, arrivando dietro al solo Real Madrid.

Per l’occasione, il Club ha lanciato la campagna “A light that never fades”, che ha lo scopo di coinvolgere gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa – simbolo di una fede che non muore mai – andando, così, a creare un abbraccio virtuale che avvolge tutto il globo.

Un abbraccio che ha come protagonista d’eccezione il Burj Khalifa – uno dei simboli di Dubai e il più alto grattacielo al mondo – che si è illuminato di rossonero ieri sera, rafforzando ancora di più il coinvolgimento della campagna su scala internazionale.

Un coinvolgimento che è presente anche a livello locale attraverso l’illuminazione di San Siro e dell’Ippodromo SNAI San Siro, e a cui hanno aderito alcuni dei partner come PUMA – che colorerà di rosso la città attraverso affissioni – e wefox, che insieme a Banco BPM, Fiera MiCo e l’Istituto dei Ciechi illumineranno di rosso la propria sede milanese.

Inoltre, a partire da oggi è presente in piazza Duomo un’installazione luminosa che rappresenta il crest di AC Milan, e che diventa l’occasione perfetta per tutti i tifosi che arrivano a Milano per scattare foto che possano diventare in futuro un ricordo indelebile di una passione che non ha mai fine.

È tutto pronto anche a Casa Milan, la casa dei rossoneri e meta prediletta dai tifosi nei match day.

Ad attenderli il Museo Mondo Milan, luogo dove poter rivivere le più belle emozioni e le vittorie del Club, il Bistrot di Casa Milan, progetto all'insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti, e il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali.